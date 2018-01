Villa Hallyday, un sogno rock da 35 milioni

Costa caro il sogno di vivere nella casa della rockstar. Almeno trenta milioni. È questo il (presumibile) prezzo della principesca magione di Johnny Hallyday, in cui l'Elvis de nous autres visse a lungo e morì un mesetto fa.

La casa - messa in vendita da ieri - ha un nome che non è Graceland ma «La Savannah» e si trova a Marnes-la-Coquette nel dipartimento di Hauts de Seine, pochi chilometri a Sud-Ovest di Parigi e molto vicina a un'altra reggia leggermente più celebre, quella di Versailles. «La Savannah» però a suo modo si difende: la villa propriamente detta, acquistata da Hallyday con la moglie Laeticia Boudou nel 1999 e interamente ristrutturata nel 2010, ha una superficie di 900 metri quadri e tra i tanti benefit c'è anche una sala cinematografica professionale. E poi c'è un giardino di 5mila metri nei quali trovano comodamente posto anche una piscina e un campo da tennis.

La villa di Hallyday, come racconta la stampa transalpina, si trova in una zona residenziale di lusso della banlieue parigina che non è soltanto quella che fa da incubatore ai giovani jihadisti. Marnes-la-Coquette è considerato un vero «ghetto» per ricconi; è un paesino di nemmeno duemila anime ma ha un reddito pro capite tra i più elevati dell'intera Francia secondo i dati dell'Insee (l'Istat francese) anche perché conta tra i suoi residenti attuali e passati l'attore e cantante Maurice Chevalier, l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, la famiglia dell'emiro del Qatar, il cantautore Hugues Aufray e il giornalista e pubblicitario Jacques Séguéla. Proprio nella casa di quest'ultimo a Marnes-la-Coquette l'allora presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy conobbe la futura moglie Carla Bruni nel 2007.

Ma quanto costa «La Savannah»? Un prezzo preciso non c'è o se c'è non è stato comunicato dall'agenzia immobiliare specializzata in immobili di lusso che sta curando la compravendita. Il tutto complicato dal valore simbolico dell'abitazione, dove da un mese - quando Hallyday morì nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorso - è incessante il pellegrinaggio dei fan inconsolabili del cantante di Que je t'aime. Certo è che che qualche anno fa la villa fu valutata circa 26 milioni e nel frattempo il suo valore dovrebbe essere cresciuto. «Ma un fan potrebbe offrire anche 35 milioni - rivela un agente immobiliare a Le Parisien - in fondo è la casa di Hallyday!». Un altro paramenteo, scrive sempre Le Parisien, è offerto dalla valutazione dell'abitazione più lussuosa di Marnes-la-Coquette, quella fatta costruire dall'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim al Thani, che nel 2015 fu messa in vendita per 100 milioni. Non ha trovato acquirenti e attualmente è ancora sul mercato per «appena» 80 milioni. Ci state facendo un pensierino?