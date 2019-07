Vince ancora il centrodestra, sparisce il Pd

Milano - Sassari e Monserrato (comune di 20mila abitanti alle porte del capoluogo) chiudono il filotto assestato dal centrodestra nell'isola. Domenica gli ultimi ballottaggi che hanno ricordato, se ancora ce ne fosse bisogno, la scomparsa del centrosinistra dall'agone politico della Sardegna. A Sassari il risultato finale ha invertito i pronostici. Complice anche un astensionismo molto accentuato. Ha votato infatti meno della metà degli elettori. La vittoria di Nanni Campus, già esponente di spicco di An e sindaco dal 2000 al 2005, interrompe 14 anni di potere Pd. A Monserrato vince, invece, la continuità. Tomaso Locci torna sindaco dopo che la sua giunta era caduta meno di un anno fa. Ora il commento più diffuso è: colpa dell'astensione. Le urne disertate sarebbero un segnale di inversione di rotta in una regione che ha sempre avuto una consistente fetta dell'elettorato schierato con la sinistra. È pur sempre, questa, la regione che ha espresso uno dei più apprezzati segretari del Pci. Insomma sono lontani i tempi di Enrico Berlinguer. E lo dimostra anche il fatto che l'ultima vittoria del centrosinistra porta il nome di Andrea Frailis che ha strappato il seggio parlmentare vacante (lasciato libero dal velista grillino Andrea Mura) al Movimento 5 Stelle. Gli sono bastati 15mila voti. Perché per quelle suppletive di gennaio alle urne si è recato solo il 15,5% degli elettori. Un mese dopo, però, il vento ha iniziato a spirare in senso contrario, facendo così diventare la vittoria di Frailis una vittoria di Pirro. Il 24 febbraio la guida della Regione è passata nelle mani di Christian Solinas del Partito sardo d'azione, che ha saputo ridare nuovo slancio al centrodestra. E pensare che per conservare la guida della Regione il Pd aveva messo in campo senza primarie l'ex sindaco (per due consiliature) di Cagliari Massimo Zedda. Insomma l'isola si ricolloca nell'alveo del centrodestra. Ed è proprio sull'isola che arriverà nei prossimi giorni il #ViaggioXItalia del segretario del Pd, nel tentativo di ricostruire un rapporto con il mondo delle imprese e del lavoro ora visibilmente compromesso.