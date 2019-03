"Viste due sagome sulla montagna"

L'ultimo decisivo bollettino è apparso ieri mattina sul profilo Facebook dello staff di Daniele Nardi. «Hanno individuato due sagome sul Nanga Parbat. Lo ha comunicato l'alpinista basco Alex Txikon che da questa mattina sta operando assieme ad altri colleghi per effettuare osservazioni approfondite della parete». Analisi che sembra non lasciare molti dubbi sull'identità delle sagome, del resto gli unici alpinisti che stavano compiendo l'ascesa al Nanga Parbat sulla via Mummery lungo la parete erano stati Daniele Nardi e Tom Ballard. Ieri però le ricerche si sono interrotte troppo presto. «Purtroppo gli elicotteri non sono riusciti a portarsi al campo base del Nanga Parbat - spiega sempre lo staff di Nardi su Facebook.- perchè sono stati dirottati su un altro obbiettivo di motivo militare. Siamo costretti a rimandare le operazioni di qualche ora, sperando che le previsioni metereologiche e le condizioni militari permettano di volare al Nanga Parbat senza problemi».

Nardi e Ballard stavano tentando la via dello sperone Mummery, mai salita prima. L'unico ad averla discesa è stato Reinhold Messner insieme al fratello Gunther che proprio in quella occasione perse la vita. Una via impossibile. «D'inverno Nardi l'ha tentato più volte - aveva detto proprio Messner al Corriere della Sera -, lui stesso ha scritto che nessuno è mai uscito vivo da questo sperone. Purtroppo questa sua frase è vera». Nardi nel 2017 aveva definito lo sperone Mummery «una via elegante diretta e stupefacente che sale quasi come una spada in vetta al Nanga Parbat. Affrontare uno sperone inviolato vuol dire non solo essere preparati tecnicamente e fisicamente ma vuol dire soprattutto affrontare l'ignoto, quallo che non si sa».

Daniele Nardi, 42 anni, è il primo alpinista nella storia nato al di sotto del Po ad aver scalato l'Everest e il K2. Dal 2002, anno in cui ha toccato per la prima volta la quota degli 8000 sul Cho Oyu (sesta montagna più alta del mondo posta tra la Cina ed il Nepal), non si è più fermato. Tom Ballard è nato nel 1988 nel Peak District, Inghilterra, ed è cresciuto nelle Highlands in Scozia. Sua madre, Alison Hargreaves, è una delle più grandi alpiniste della storia. Nel 1988 scalò la parete Nord dell'Eiger, la più difficile, con un bambino di sei mesi in grembo. È stata la prima donna ad arrivare in cima all'Everest senza ossigeno.