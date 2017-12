La voglia di lavorare batte i sindacati. Oriocenter apre durante le feste

Lo sciopero ammazza shopping natalizio riesce a metà. Le polemiche sulle aperture nei giorni festivi, hanno continuano a tenere banco anche nel giorno di Natale e ieri. Dopo la protesta nazionale del 22, è stato il turno delle proteste contro la decisione di alcuni centri commerciali di non chiudere per Santo Stefano.

Ieri e il 25 nel mall più grande d'Italia, quello di Orio al Serio, i sindacati del commercio avevano indetto uno sciopero. Obiettivo, protestare contro la deregulation, ma anche dare ai dipendenti delle attività commerciali la possibilità di rimanere a casa in un giorno di festa, evitando il richiamo o il licenziamento. Opportunità che non tutti i dipendenti hanno colto, tanto che ieri il centro commerciale di Bergamo era affollato e la gran parte dei negozi erano in piena attività.

La mobilitazione all'Oriocenter era iniziata il 22 dicembre, primo giorno di astensione dal lavoro, al quale ne sono seguiti due. Uno il giorno di Natale e l'altro ieri. Già la settimana scorsa alcuni sindacalisti avevano ammesso le difficoltà della protesta.

«Non ci aspettiamo naturalmente percentuali bulgare aveva detto Alberto Citerio, segretario generale della Fisascat Cisl di Bergamo alla vigilia del primo sciopero - il numero dei lavoratori con contratto a scadenza è talmente elevato, soprattutto nella parte con i punti di ristorazione e il cinema, che è impensabile ritenere che ognuno possa scioperare a cuor leggero». A sfavore della protesta, in realtà, ha pesato anche la paga del festivo.

Non sono mancate le proteste dei sindacati per comportamenti antisindacali. Ieri si parlava di interinali richiamati e di personale utilizzato per mansioni diverse da quelle abituali. Ma nessuna denuncia ufficiale, ameno fino a ieri, è stata prestata. I sindacati speravano che il sostegno si lavoratori venisse dai clienti, si erano appellati affinché disertassero il mega centro commerciale lombardo. Cosa che non è avvenuta. E in altri centri commerciali militanti di Rifondazione comunista hanno volantinato contro le aperture. Ma lo shopping non si è fermato.