Voto, la sorella di Padoan candidata col centrodestra

Maria Piera Padoan scende in campo. La sorella del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan è pronta per la sfida elettorale. La sorella del titolare di via xx settembre si gioca la sua partita con Energia per l'Italia di Stefano Parisi alle Regionali del Lazio. Come ricorda ilCorriere ci sarà una sorta di derby in famiglia. Pier Carlo Padoan è infatti candidato con il Pd a Siena, sua sorella invece prenderà parte alla sfida delle Regionali con il centrodestra.



Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano di via Solferino, i rapporti tra Maria Piera e Pier Carlo sono "gelidi". "Non voglio essere considerata solo la sorella di...". Sarebbe stata la sua risposta a chi le ha chiesto se il fratello è a conoscenza della sua scelta. E nella presentazione della sua candidatura, Maria Piera ha rivendicato la sua personalità e soprattutto la sua esperienza: "Sono nata e vivo nella nostra bellissima e martoriata Roma. Non ho avuto esperienze politiche e rientro in quella che con termine improprio viene definita società civile. Svolgo da trenta anni la professione di architetto...". Nessun riferimento al fratello per sottolineare il suo bagaglio che ha intenzione di spendere per la politica. E in questo quadro va ricordata anche Veronica Padoan, la figlia del ministro che è molto più a sinistra di suo padre e che spesso è alla guida dei collettivi nei cortei che sfilano contro il governo...