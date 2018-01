Il Wall Street Journal: "Il rottamatore Renzi affonda nei sondaggi"

Il Wall Street Journal boccia Matteo Renzi in vista del voto del prossimo 4 marzo. In un lungo articolo in prima pagina il quotidiano americano di fatto analizza lo scenario per le elezioni e sottolinea come siano "tramontate le speranze di Renzi per un ritorno a Palazzo Chigi". Poi l'affondo: "Il rottamatore d'Italia affonda nei sondaggi". Il quotidiano statunitense di fatto ricorda tutte le mosse del segretario dem per recuperare consensi: "Nel tentativo di riconnettersi con gli elettori e di lustrare i suoi risultati come premier - scrive il quotidiano - Renzi ha attraversato l’Italia nei mesi recenti per incontrare imprenditori, dirigenti locali del partito e operai. Il suo consenso, tuttavia, ha continuato a erodersi".



Il Wsj ha anche ricordato tutte le tappe che di fatto hanno abbattuto i consensi di Renzi: "No alla scorsa estate i sostenitori di Renzi speravano di vederlo tornare alla guida di un governo dopo le elezioni. Ma da allora la sua popolarità è ulteriormente calata. Le politiche centriste che ha perseguito come premier, in particolare l’ampio mutamento delle regole del lavoro - gli hanno alienato il sostegno della sinistra mentre non hanno reso i dividendi sperati. Oggi il partito democratico attira solo il 23% circa delle intenzioni di voto". Infine il quotidiano fa una sorta di "profezia" sull'esito post-voto: "La frammentazione dell’elettorato - sintetizzata dal calo del Pd nei sondaggi - riduce nettamente la possiibilità che emerga un gruppo con una maggioranza parlamentare in marzo. Se nessuno vi riesce, il presidente Sergio Mattarella potrebbe chiedere ai maggiori partiti, inclusa Forza Italia dell’ex premier di centrodestra Silvio Berlusconi, di formare una grande coalizione con il Pd. Ma se i risultati del Pd saranno brutti, anche una simile coalizione potrebbe faticare a raggiungere una maggioranza, aumentando il rischio di nuove elezioni".