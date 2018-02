Zeman: "Voterò i Cinque Stelle ma non farò il ministro"

"Penso che voterò 5 Stelle alle prossime elezioni perché propongono qualcosa di nuovo e gli altri non mi convincono" . Lo ha detto Zdenek Zeman, attualmente allenatore del Pescara, commentando la sua partecipazione alla presentazione del programma nazionale sport dei grillini, intitolata 'Sport e Legalità' che si terrà il 28 nel capoluogo di provincia dell'Abruzzo.

La sua presenza, insieme a quella dell'ex olimpionico Domenico Fioravanti (ora candidato con M5S), era stata annunciata da Alessandro Di Battista sul suo profilo Facebook ma "il boemo" ha già detto di non volersi far tirare per la giacchetta. Insomma, non farà il ministro. "Sono stato contento che abbiano pensato anche a me. Io in politica? È difficile, non credo. Rimango fuori dalla politica, perché il mio mestiere è un altro" ha detto Zeman che è comunque rimasto sopreso dalla "molta voglia di fare, con molte idee" del Movimento.