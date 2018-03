Zingaretti ora scende in campo per le primarie del Pd: "Io ci sarò"

Nicola Zingaretti scende in campo per la guida del Pd. In un'intervista a Repubblica il presidente della Regione Lazio annuncia che parteciperà alla "rigenerazione" del partito.

"Io ci sarò", dice. Anche alle primarie? "Anche alle primarie, non escludo nulla". Zingaretti vorrebbe rilanciare così il modello Lazio a livello nazionale. "Abbiamo fatto l'accordo con Liberi e Uguali - spiega - avevamo con noi i sindaci, le liste civiche e, soprattutto, i giovani. È un modello che rilancia lo spirito dell'Ulivo. Ed è il modello che vorrei proporre a livello nazionale".

Di fronte a un partito sempre più fragile, il presidente della Regione Lazio parla di "rigenerazione" non solo del Pd ma di tutta la sinistra attraverso il confronto."Quanto al futuro governo, il presidente del Lazio non ha dubbi: "Dobbiamo stare all'opposizione. Non siamo stati noi a deciderlo ma gli elettori. Chi ha vinto provi a governare. Noi dobbiamo stare all'opposizione per elaborare una proposta rigenerante che torni a offrire un orizzonte alla rabbia, la trasformi in progetto politico, in una nuova speranza".