Il potere magico delle favole da riscoprire

Basilia era la bellissima figlia di una donna buona. Che morì, lasciandola orfana e con la sola compagnia della sua bambola. Il padre si risposò con una vedova che aveva due figlie. Queste erano brutte, e l'invidia per Basilia le faceva diventare ogni giorno più brutte. Basilia era vessata in ogni modo, ma aveva la sua bambola che le alleviava l'esistenza. Un giorno le cattive, matrigna compresa, spensero il fuoco e mandarono Basilia a prenderne dalla vecchia che abitava nel bosco. Basilia portò con sé la bambola... Se volete sapere come va a finire leggete il resto.

Rino Cammilleri