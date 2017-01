Radio texana boicotta Madonna: "È anti-americana"

Il discorso di Madonna alla Women’s March di Washington non è piaciuto per niente ai proprietari di una piccola radio del Texas che hanno deciso di bandire le sue canzoni dai loro palinsesti.

In una nota che ha fatto subito il giro del mondo raggiungendo anche l'Independent, il patron del network Hits105, Terry Thomas, ha spiegato le ragioni dell’insolito “embargo” musicale: “Qui non c’entra niente la politica. È una questione patriottica. A noi appare sbagliato passare in radio le canzoni di Madonna, pagarle le royalties dal momento che la cantante ha mostrato un forte sentimento anti-americano”. E poi: “Se tutte le stazioni radio che suonano Madonna si unissero alla nostra protesta, ecco che le potremmo mandare un potentissimo messaggio economico”.

L’iniziativa della radio ha raccolto l’ovvio scetticismo dei fan della Ciccone che hanno bollato la "campagna" dell’emittente come un maldestro tentativo di farsi un po' di pubblicità. Ma quello che resta al centro del dibattito e che nemmeno i più accesi sostenitori della Material Girl possono più rintuzzare è la forte reazione alle parole pronunciate durante la protesta svoltasi in concomitanza all’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump. Nemmeno la retromarcia della pop-star (in cui si dichiara non-violenta e disposta a tutto perché avvenga una non meglio specificata rivoluzione in nome dell’amore) è bastata a gettare acqua sul fuoco ardente delle polemiche.