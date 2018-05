Rai, Maggioni: "Indagata? Parleranno i fatti. Ma torno a fare giornalista"

C'è una procura che sta facendo il suo lavoro e mi auguro lo faccia in tempi strettissimi . Detto questo, saranno i fatti a parlare per me ". Monica Maggioni dribbla così chi le chiede un commento sulla sua iscrizione nel registro degli indagati per peculato e abuso d'ufficio.

Di una cosa però sembra certa: scaduto il suo mandato di presidente Rai non ha intenzione di restare nell'amministrazione di viale Mazzini: "Tornerò a fare la giornalista", dice al festival della Tv e dei nuovi Media di Dogliani (Cuneo), "Lo status presidenziale a vita non mi riguarda". Poi, parlando del nuovo canale in lingua inglese ha aggiunto: " Questa ipotesi la scinderei dalla mia persona. Io sono capo progetto poi non so se mi riguardi direttamente. Quello che è certo è che io so solo prendere lo stipendio che mi sono guadagnata. Qualcosa quindi la farò ".

In ogni caso la Maggioni non crede che il rinnovo del cda Rai debba essere una priorità per il prossimo esecutivo. " Mi auguro che il nuovo governo non abbia come primo obiettivo la governance della Rai ", spiega, " Ci sono problemi come il rischio dell'aumento dell'Iva e quello che capita in giro per l'Europa e di cui rischiamo di non farne parte, che mi angosciano molto di più come cittadino italiano, pur avendo la Rai al centro dei miei pensieri ".