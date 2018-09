Il resort pluripremiato per vivere il mare in tutte le stagioni

Michela De Faveri

Alte palme costeggiano la lunga passerella di legno. Si cammina tra il verde dell'erba e il dorato della sabbia del mare. Lo sguardo si posa sul bianco che veste gli eleganti gazebo, i lettini e gli ombrelloni della spiaggia privata. In fondo il graduale blu del mare. Siamo all'Almar Jesolo Resort & Spa (www.almarjesolo.com). Nato nel 2014 è già il punto di riferimento per i soggiorni di lusso a Lido di Jesolo e nel Veneto. Nel 2017 Almar Jesolo ha ricevuto cinque riconoscimenti internazionali tra cui Miglior Luxury Beach Resort d'Italia e Miglior Luxury Wellness Spa del Sud Europa. Offre 197 camere, di cui 21 suite, dalle dimensioni generose (dai 38 mq ai 110 mq). Tariffe da 190 euro a notte per due persone. Il gourmandise è garantito dal Ristorante Mediterra al cui comando c'è lo chef siciliano Salvatore Pullara. A lui si deve la sintesi tra i sapori mediterranei e la cucina locale. Il risultato è un'esplosione di tonalità gustative che delizia la clientela internazionale rispettando la tradizione della cucina italiana. Ad accompagnare i piatti, più di 300 etichette vinicole di cui molte rappresentative del territorio. Ideale per cocktail e pranzi leggeri è il LightBlue Bar, ambiente estivo affacciato sulla piscina. Il The River Lounge Bar è il luogo dell'aperitivo e dove vivere il Tea Time con tè detossinante e selezione di canapè e verdure per un break a tutto benessere. Meravigliosa l'Almablu Wellness & SpA, 2000 metri quadri di benessere, aperta anche agli esterni, che offre tre tipi di saune, tre diversi bagni di vapore, docce e geyser emozionali, percorso Kneipp, stanza del ghiaccio. Esclusivi rituali viso corpo, regalano un momento di puro benessere con la prestigiosa linea cosmetica Almablu con note olfattive marine, realizzata in esclusiva per il Resort. Almar è ideale per ogni evento con un attrezzatissimo Auditorium di design dagli spazi modulabili. Aperto da metà marzo a metà novembre, Almar Jesolo offre pacchetti per vivere il mare in ogni stagione; l'ultimo nato, Mare d'Autunno, è una prospettiva rigenerante e l'antidoto per affrontare l'inverno con una carica in più. Info e prenotazioni: www.almarjesolo.com.