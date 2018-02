La rivelazione di Ezio Greggio: ​"Volevamo girare Yuppies 3"

Ezio Greggio svela - intervistato da Libero alla 15esima Edizione del Monte-Carlo Film Festival De La Comédie, ideata da lui stesso- la volontà di tornare al cinema con un sequel di un grande classico della comicità: Yuppies.

L'intervista

" Un trionfo, stiamo diventando grandi. I distributori si fidano di noi, quest' anno sono stati selezionati 400 titoli, un mare di commedie interessanti, provenienti da molti paesi del mondo " spiega parlando della kermesse monegasca. E ancora: " Incontrai il Principe Ranieri e gli comunicai l' idea di fare un festival a Montecarlo. Accettò però mi disse: prima mi devi promettere di impegnarti, devi lavorare e farlo diventare più grande di Cannes. Lo farò, gli risposi, con quel tipo di caratteristiche.Ho mantenuto la promessa fatta ad un Principe che aveva anche una grande umanità ".