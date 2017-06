Roma, bus senza conducente travolge una Smart a piazza Venezia

Singolare incidente, ieri, a Roma, per un autobus dell’Atac. Intorno alle 16.30, un bus senza autista al volante ha travolto un’auto in coda al semaforo. La scena surreale si è svolta, sotto gli occhi di centinaia di romani e turisti, a piazza Venezia, nel centro della Capitale.

A ricostruire l'accaduto, in una nota, è l’azienda romana dei trasporti. "Un bus della linea 46, fermo al capolinea di piazza Venezia, a motore spento e senza conducente a bordo, per ragioni ancora da chiarire si è messo in movimento e ha urtato leggermente un'automobile ferma al semaforo", ha reso noto l'Atac ricostruendo la dinamica dei fatti.

A bordo dell'autobus c'era un solo passeggero che, secondo quanto afferma l'azienda nel comunicato, "non ha subito conseguenze”.

A bordo della Smart colpita dal bus, invece, c’era una donna, che è stata subito soccorsa dai sanitari. L’urto è stato lieve e la donna che era alla guida dell’auto è stata portata al pronto soccorso del vicino ospedale Santo Spirito, in codice verde. La conducente della Smart urtata dal mezzo “è stata prontamente soccorsa dai sanitari allertati da Atac”, ha spiegato l’azienda dei trasporti nella nota.

Non sono ancora chiare le cause dell'accaduto. Una delle ipotesi potrebbe essere quella del mancato o scorretto inserimento del freno a mano nella vettura da parte dell’autista. Per sapere cosa sia successo davvero, però, bisognerà aspettare i risultati dell’indagine interna, immediatamente avviata dall’azienda dei trasporti "per accertare le dinamiche dell'incidente".