Roma, in cinque tentano di rubare dentro il Van di un turista

Cinque persone sono state arrestate per aver rubato all’interno del mezzo di trasporto di un turista francese. È accaduto ieri a Roma, nel quartiere Esquilino.

Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso con minore cinque persone di origini bosniache, tutti con precedenti e già noti alle forze dell’ordine, domiciliati presso l’insediamento di via Salviati. Si tratta di tre uomini di 50, 23 e 19 anni, e di due donne di 32 e 17 anni. Ad arrestarli sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante.

I militari erano in servizio in abiti civili proprio per contrastare i reati contro il patrimonio a danno dei turisti quando, in via Principe Amedeo, all’incrocio con viale Manzoni, hanno notato qualcosa di strano. I tre uomini stavano rovistando dentro un Van, mentre le due donne si allontanavo con un trolley. Vedendo questa scena i carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccandoli tutti e cinque.

I militari hanno in seguito accertato che i cinque malviventi avevano rotto il deflettore anteriore del mezzo, riuscendo così ad entrare all’interno dell’abitacolo. Il proprietario era un turista francese, che alloggiava in un albergo poco distante da dove era parcheggiato il veicolo. Il turista è stato presto rintracciato e gli è stata riconsegnata la refurtiva.

Le cinque persone arrestate sono state portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, aspettando il rito direttissimo.