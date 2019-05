Roma tentata da Mihajlovic per la panchina

Sinisa Mihajlovic è la nuova tentazione della Roma. Il club giallorosso è alla ricerca del nuovo allenatore dopo che ha ricevuto un no sia da parte di Conte che di Gasperini.

Ma come emerge da Sky Sport 24, il nome del serbo sarebbe entrato nei pensieri della dirigenza romana. L'attuale allenatore del Bologna piace molto al futuro direttore sportivo Petrachi che considera il profilo del serbo tra i più adatti per guidare la squadra. Mihajlovic è apprezzato soprattutto per le sue qualità di leader, per le sue tattiche offensive e per la capacità di fare giocare bene le squadre che allena.

Inoltre, tra i due c’è anche un rapporto di stima reciproca e proprio per questo il prossimo direttore sportivo della Roma punterebbe a voler seguire la strada che porta al serbo.

Sinisa conosce poi molto bene le dinamiche della squadra romana e della città visto che ha giocato nella Lazio per molto tempo.

Proprio la sua passata apparenza alla Lazio potrebbe, però, rappresentare una perplessità per i vertici della Roma.

I contatti con l’attuale allenatore del Bologna sono comunque già stati avviati. Ma è proprio il Bologna uno degli ostacoli all’operazione. Il club emiliano vorrebbe convincere Mihajlovic a restare dopo che l’allenatore ha contribuito in maniera determinante a salvare la squadra dalla retrocessione.

Entro una settimana è attesa la risposta dell'allenatore al club rossoblù e per allora si potrà capire quale strada intende seguire.