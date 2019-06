Anziani trovati svenuti in casa: erano disidratati per il caldo

L'ondata di caldo africano che si sta abbattendo sull'Italia non sembra dare tregua. E a soffrire di più per le elevate temperature sono gli anziani che spesso accusano malori legati al caldo, come è successo ad Anguillara.

Nel comune della città metropolitana di Roma, infatti, due anziani hanno rischiato di morire per il gran caldo. Sono stati i vicini di casa della coppia a dare l'allarme non vedendo più i due 81enni da alcuni giorni.

Così le forze dell'ordine sono subito giunte sul posto e hanno trovato la coppia viva e riversa sul pavimento in grave stato di disidratazione. I militari, come spiega il Tempo, sono entrati da una finestra semichiusa e portato in salvo i due 81enni.

La coppia è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Bracciano dove è stata ricoverata e curata per un grave stato di disidratazione.

Per dare informazioni su come difendersi dalle temperature elevate di questi giorni il ministero della Salute ha attivato il numero verde 1500.