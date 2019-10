Bastogi, polizia locale sgombera appartamento occupato abusivamente da una coppia

La Polizia Locale di Roma ha effettuato nel corso del pomeriggio di ieri un'operazione di sgombero in un appartamento situato nel quartiere residenziale Bastogi. Una giovane coppia, formata da un uomo e una donna di 25 e 19 anni, aveva infatti occupato in maniera del tutto abusiva un'abitazione del plesso.

Gli agenti del corpo di polizia si sono recati nel quartiere Bastogi in seguito ad una segnalazione di un'occupazione in atto in un alloggio situato in via Arnaldo Canepa. La pattuglia, diretta dal Dirigente Massimo Fanelli, ha così deciso di intervenire sul posto immediatamente. Una volta giunti sul luogo i poliziotti hanno subito notato che la porta d'ingresso dell'appartamento era stata forzata e danneggiata, intravedendo anche la presenza di due persone all'interno dell'abitazione. La giovane coppia aveva infatti preso possesso dell'immobile, mettendo tutto a soqquadro all'interno, addirittura arrivando a danneggiare alcune pareti, oltre che la porta d'ingresso.

Gli agenti, vista la situazione, hanno subito proceduto allo sgombero della casa e hanno denunciato la coppia per occupazione abusiva e danneggiamento. Al fine di evitare altri tentativi di occupazione illegali, le pattuglie della Polizia Locale hanno sorvegliato ininterrottamente lo stabile fino alla riconsegna definitiva al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, che ha poi provveduto alla sua messa in sicurezza. Quello di ieri è solo l'ultimo di una lunga lista di interventi svolti dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di degrado urbano nella zona. Proprio lo scorso 30 maggio, infatti, era stata portata avanti un'ampia operazione, sempre nel complesso residenziale Bastogi, al fine di effettuare una serie di controlli a tappeto sugli appartamenti.

