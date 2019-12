Bus atac in fiamme. Sono 23 gli incendi nel 2019

Di nuovo un incendio sul bus dell'Atac. Verso le 5 del mattino di oggi, domenica 20 dicembre, su di un mezzo del trasporto pubblico di Roma le fiamme si sono innescate mentre la vettura si stava avviando a iniziare il servizio verso il capolinea di Ostia.

è accaduto all'altezza di via di Malafede, in zona Giardini di Roma - Castel Porziano quando, fortunatamente, e non vi erano passeggeri a bordo. L'autista ha prontamente avvisato i vigili del fuoco ed ha provato ad estinguere le fiamme con l'estintore in dotazione sul mezzo di trasporto senza, però, riuscirci.

Solo dopo l'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio è stato domato. Nessuno è rimasto ferito. Restano da accertare le cause dell'incendio ma la vettura, che è stata sequestrata una volta uscito dal deposito di via Candoni alla Muratella, circolava da 17 anni. Si tratta si 23 casi, nel 2019, di bus che sono stati interessati da incendi, di cui 15 sono rimasti distrutti mentre negli altri otto casi, le vetture sono state riparate e rimesse in servizio. Nel 2018, invece, i casi registrati erano stati 49.

Questa la nota dell’azienda del trasporto pubblico locale su quanto accaduto: " Per cause ancora da accertare, si è sprigionato un incendio su una vettura senza passeggeri a bordo che intorno alle 5 circolava lungo la via Cristoforo Colombo, avviandosi a prendere servizio. L'autista ha avvisato i Vigili del Fuoco e provato ad estinguere le fiamme con l'estintore in dotazione, ma senza successo. Non c'è stato nessun problema per le persone. La vettura era in servizio da 17 anni. Con quello di oggi, sono 23 i bus che nel 2019 sono stati interessati da incendi, 15 dei quali con esito distruttivo, mentre negli altri otto casi, le vetture sono state recuperate per il servizio. Nel 2018, fra incendi distruttivi e non distruttivi, erano stati registrati 49 casi ".

Sono passati solo due giorni dall'ultimo episodio di incendio sulle vetture dell’Atac. Venerdì 27 dicembre, difatti, in prima mattina un autobus è andato a fuoco sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza tra via della Pisana e via della Maglianella. Anche in questo non vi erano passeggeri a bordo e il conducente della vettura del trasporto pubblico è uscito indenne.