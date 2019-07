Carabiniere ucciso, lo strazio della moglie: "Me lo hanno ammazzato"

Non riesce a smettere di piangere Rosa Maria, la moglie di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma la scorsa notte, con otto coltellate al cuore. Sposati da 43 giorni, da ieri sera, la giovane donna è rimasta sola. " Me lo hanno ammazzato ", ripete disperata fuori dalla camera mortuaria dell'ospedale Santo Spirito. Insieme a lei, un centinaio di persone, tra amici e parenti arrivati dalla Campania. Come riporta Huffington Post, un altro amico in lacrime, insieme a lei, conferma: " Lei viveva per lui, è una tragedia ". E uno dei fratelli del carabinieri aggiunge: " Ancora non ci posso credere ".

Mario, uno dei cugini del militare deceduto questa notte, all'AdnKronos ha detto: " Ci diceva ci stare bene a Roma. La moglie era salita con lui, lavora in una farmacia. Stava finendo casa nel loro paese, a Somma Vesuviana, e voleva tornare per stare vicino alla madre, al fratello Paolo e alla sorella Lucia ". I familiari confermano che amava il suo lavoro e che consigliava a tutti (compresa la sorella) la carriera militare. " Ha avuto conferma di essere entrato effettivo nell'Arma dei Carabinieri due giorni dopo la morte del padre, avvenuta dieci anni fa per una ischemia cerebrale e si è sposato il giorno dell'onomastico del padre Antonio ", continua il cugino. Che aggiunge: " Non è possibile perdere la vita per una sciocchezza, non esiste. Un ragazzo di 35 anni ammazzato per un telefono. A casa tutto girava intorno a lui, era combattivo. Ci raccontava i servizi e gli arresti che faceva ".