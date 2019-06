Esplosione a Rocca di Papa, il sindaco morto da eroe

È morto lo stesso giorno in cui, tre anni fa, era stato eletto. Emanuele Crestini, il sindaco del Comune di Rocca di Papa ha lottato per 10 giorni, nel reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato per le ustioni riportate dopo l'esplosione del municipio, lo scorso 10 giugno.

È morto da eroe, dato che era stato l'ultimo a lasciare l'edificio, assicurandosi prima che tutti gli impiegati fossero portati in salvo. Probabilmente, se fosse fuggito subito, ora sarebbe vivo, così come Vincenzo Eleuteri, 68 anni, delegato ai Servizi cimiteriali del comune, rimasto anche lui all'interno del palazzo fino all'ultimo e morto lo scorso martedì. Entrambi sono deceduti a causa delle gravi ustioni riportate, che avevano interessato il 36 e il 44% dei corpi, e per aver respirato troppo a lungo le particelle del fumo provocate dall'incendio.

A provocare l'esplosione, come ricorda il Corriere della Sera, sarebbe stata una fuga di gas, causata dall'errore di tre operai, che avevano rotto una tubatura. Il metano avrebbe quindi seguito un percorso sotterraneo, forse favorito da uno straccio infilato nel buco, per bloccare la fuga di gas, infiltrandosi in tutto il palazzo attraverso la tromba dell'ascensore. Poi l'esplosione, che ha ferito 16 persone, tra cui ora si contano due morti.

Per la fuga di gas e l'esplosione risultano indagate tre persone, prima accusate di disastro colposo e lesioni gravissime, ora è probabile che ai capi di accusa si aggiunga anche l'imicidio colposo plurimo. Si tratta del titolare della ditta che stava svolgendo il lavoro sulla tubatura, del geologo che si trovava sul posto e di un altro geologo, incaricato di svolgere indagini nel sottosuolo di Rocca di Papa. Gli inquirenti, inoltre, dovranno cercare di ricostruire la dinaimica e capire perché nessuno abbia pensato di evacuare l'edificio, nonostante il forte odore di gas che avrebbe dovuto sentirsi molto bene. Centinaia i messaggi di cordoglio per la morte del sindaco eroe.