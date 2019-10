Furti in villette e negozi: 5 arresti tra Ostia e Acilia

Notti brave sul litorale romano. Due furti sono stati sventati tra Ostia e Acilia in poche ore. Operazioni che hanno portato all’arresto di cinque ladri.

Il primo tentativo di scasso è avvenuto in piena notte ad Ostia. Qui i carabinieri hanno arrestato 2 persone in un esercizio commerciale. I due, un 61enne e una 29enne entrambi pregiudicati, sono stati notati e bloccati dai militari proprio mentre tentavano di aprire la saracinesca di una pasticceria di via del Sommergibile. I malfattori sono stati colti con le mani nel sacco.

L’altro tentativo di furto è avvenuto ad Acilia, dove i militari sono stati contattati da un residente il quale ha riferito di avere notato strani movimenti nei pressi di un’abitazione di via Pietro Foglio. Immediatamente giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno notato una vettura in sosta nei pressi di una villetta con a bordo due uomini che si guardavano intorno nervosamente.

Bloccati, i carabinieri si sono accorti che all’interno del giardino della villetta c’era una terza persona che stava cercando di forzare una finestra. Il terzo complice alla vista dei militari si è dato repentinamente alla fuga ma è stato, dopo pochi minuti, bloccato e arrestato da un’altra pattuglia, nel frattempo allertata, che l’ha notato mentre tentava di nascondersi fra le vetture in sosta.

I tre, tutti già gravati da precedenti di polizia, sono finiti così in manette. I primi due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida, mentre il terzo, ancora minorenne, è stato accompagnato presso un centro di prima accoglienza di Roma.