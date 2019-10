Ladro mascherato rapina le poste e prende in ostaggio i clienti

È entrato alle Poste di Centocelle con una maschera di carnevale sul volto. In mano, una pistola. In un attimo si è creato il panico tra i clienti in fila, rimasti immobili mentre l'uomo metteva a segno il colpo. A riportare l'accaduto è stato il Messaggero.

Il rapinatore mascherato è entrato alle Poste in tarda mattinata. Nonostante le grandi vetrate che affacciano sulla strada, nessuno si è accorto di quanto stesse accadendo nell'ufficio. Il ladro non ha perso tempo e ha subito minacciato un dipendente facendosi consegnare le banconote. Poi è scappato a piedi.

Secondo le prime ricostruzioni, il rapinatore avrebbe rubato circa 200 euro in banconote di piccolo taglio, ma l'entità del bottino è ancora da verificare. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato i clienti e i dipendenti sotto choc. Del ladro invece nessuna traccia. Così per le strade del quartiere è iniziata la caccia all'uomo.