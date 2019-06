Offese e vessazioni sui bimbi, sospese per maltrattamenti due maestre a Fiumicino

Gravemente indiziate per maltrattamenti fisici e psicologici su minori, due maestre della scuola dell’Infanzia "Isola dei Tesori" di Fiumicino, alle porte della Capitale, sono state sospese dall’incarico. La svolta è arrivata lo scorso martedì, al termine di un’attività investigativa molto delicata, che ha preso le mosse dalla denuncia dei genitori di un piccolo alunno.

Da alcuni mesi, infatti, il bimbo mostrava inequivocabili segni di disagio: in primis la paura di andare a scuola ma anche scatti d’ira, pianto e aggressività. I due, allarmati da quegli atteggiamenti, si sono precipitati a segnalare tutto alle forze dell’ordine, dando così impulso alle indagini. È quindi emersa la condotta vessatoria delle sue insegnanti, M.I. e M.A., e le mortificazioni quotidiane a cui erano sottoposti i bimbi.

Minacce, grida, costrizioni, punizioni corporali ed offese. Ogni giorno, in quelle quattro mura, gli alunni vivevano in un clima di terrore. Venivano costretti dalle due maestre a rimanere immobili per lungo tempo, seduti con la testa poggiata sul banco, senza poter fare il minimo gesto né emettere alcun suono. Chi piangeva, si ribellava o tentava la fuga veniva sollevato di peso, strattonato ed isolato dal resto della classe.

Per tali condotte, documentate dagli investigatori anche attraverso sistemi di intercettazione audio-video, la IV sezione della Squadra Mobile di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della “sospensione da un pubblico ufficio o servizio”. Per un anno, le due donne, non potranno ritornare a scuola.

“Quanto accaduto – commenta il senatore del Carroccio William De Vecchis, ex consigliere comunale di Fiumicino – dimostra la bontà dell’emendamento di marca leghista allo Sblocca Cantieri che rende obbligatoria l’installazione della videosorveglianza negli asili e nelle case di cura, stanziando un fondo ad hoc di 20milioni di euro”.