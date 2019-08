Pensionato colpisce con il martello il rivale in amore. Arrestato

Lo ha colpito in testa con il martello e poi ha tentato di investirlo con la macchina. È stato arrestato, dopo un periodo di indagini, l’autore del gesto; si tratta di un pensionato 68enne romano che ora dovrà rispondere all'accusa di tentato omicidio nei confronti dell'attuale compagno della ex moglie.

La vittima, un uomo di 52 anni di Dragocello, è stato colpito in testa con un martello da muratore riportando un trauma cranico. Inoltre l’uomo è riuscito ad evitare il successivo tentativo di investirlo con l’auto riportando, comunque, delle ferite lacero contuse. Ad indagare sui fatti i carabinieri di Acilia che sono stati allertati da una segnalazione anonima senza, però, che vi fossero indizi sufficienti ad individuare l'autore del gesto. Così i militari hanno iniziato le indagini chiudendo il cerchio intorno al 68enne e facendo risalire le cause dell'aggressione al movente passionale.

Al pensionato, così, è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Roma ma durante l'arresto l'uomo è stato colpito da un malore e per lui è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia dove è stato dimesso dopo poche ore di osservazione.

Il 68enne, infine, è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.