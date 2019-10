"Picchia la compagna disabile". I bambini denunciano una maestra di sostegno a Roma

Gli alunni hanno denunciato una maestra perché picchiava la loro compagna disabile. È successo in una scuola elementare di Roma, dove gli studenti di una classe quinta hanno deciso di raccontare ai genitori e alle maestre i presunti comportamenti violenti di un’insegnante di sostegno verso una bambina della quale doveva prendersi cura. Sono così iniziate le indagini e la donna di 36 anni è stata iscritta dalla Procura di Roma nel registro degli indagati per maltrattamenti.

Come riporta la Repubblica, i piccoli hanno notato più volte gli atteggiamenti aggressivi della docente quando le altre insegnanti non erano presenti. Stando al racconto dei bimbi, la donna avrebbe insultato, umiliato e picchiato la disabile. E così gli alunni hanno riferito quanto accaduto ai loro genitori e in un secondo momento alle loro maestre. Quindi è partita una segnalazione alla dirigente scolastica, che ha deciso di allontanare la bimba dalla maestra di sostegno, che sarebbe ancora a scuola.