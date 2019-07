Rifiuti, l'Ama chiede aiuto ai cittadini, ma in città mancano 300 cassonetti

Nelle ore critiche dell’emergenza si moltiplicano gli appelli dell’Ama, la società che gestisce i rifiuti di Roma, per il corretto conferimento dell’immondizia nei cassonetti. “Contenete al massimo la produzione” della spazzatura e utilizzate “correttamente i contenitori con capienza residua”. Così la presidente della municipalizzata Luisa Melara istruisce i cittadini. Ma quali bidoni? A Roma ne mancano all’appello circa 300. Ed è proprio l’azienda del Campidoglio a doverli fornire, secondo l’ordinanza emanata dalla Regione Lazio per far fronte alla situazione, entro una settimana al massimo.

Tra grandi eventi e roghi notturni, infatti, centinaia di secchioni sono spariti nel nulla e, secondo Il Messaggero, in alcune aree della città in migliaia non sanno più dove buttare la spazzatura. Sono sempre più, infatti, i cassonetti dati alle fiamme dai cittadini esasperati ai quattro angoli della città. Da via dei Colli Portuense, fino a Monteverde, passando per Cassia e Balduina i roghi si moltiplicano, lasciando i residenti senza isole ecologiche.

Nel popolare quartiere di Casal Bertone, invece, i cassonetti spostati proprio da Ama lo scorso 23 giugno per la visita di Papa Francesco in occasione della festa del Corpus Domini, non sono stati più ricollocati. Così 16mila residenti di via Baldissera e via Ricotti, sono costretti da settimane a conferire i propri scarti nei secchioni delle vie limitrofe, alimentando ulteriormente le cataste di immondizia non ritirata. Una vera e propria beffa per questa periferia, che deve combattere con marciapiedi lordi e animali di tutti i tipi che infestano strade e parchi.

La scorsa settimana a denunciare la sparizione di altri bidoni della spazzatura era stato Julian Colabello, presidente della commissione Trasparenza del municipio XIV, che ha riferito come in via Torrigio e via De Carolis, nella stessa circoscrizione i cassonetti erano stati portati via, mentre i rifiuti erano rimasti a terra. “L'evento è curioso e in questo momento inspiegabile considerando che si tratta di zone già colpite da gravi episodi di accumulo di rifiuti in strada a seguito della mancata raccolta degli stessi”, aveva commentato il consigliere municipale annunciando una richiesta di chiarimenti all’Ama.