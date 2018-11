Roma, arbitro aggredito dopo una partita di calcio tra dilettanti

A Roma, il quartiere di San Basilio è ancora teatro di violenza. Dopo una partita di calcio dilettantistico, un arbitro è stato aggredito negli spogliatoi.

I protagonisti dell'aggressione, avvenuta alla fine della partita Virtus Olympia -Aletico Torrenova, finita 3 a 2, sono due ultrà che, entrati negli spogliatoi, hanno schiaffeggiato l'arbitro, un giovane di 24 anni, che è caduto per terra sbattendo la testa. Per lui, si legge su Romatoday, si prospetta una guarigione rapida, in 10 giorni, mentre la società di casa, dal suo profilo Facebook, si è detta estranea alla vicenda.

"La società è profondamente rammaricata per l'aggressione perpetrata ai danni del direttore di gara, - si legge nel post- un episodio che con il calcio non ha nulla a che vedere. Le recinzioni che delimitano l'area tecnica, accessibile solo e soltanto a staff e terna arbitrale, sono state scavalcate da questi individui totalmente estranei al nostro club. La società ci tiene inoltre a precisare che, come da prassi, prima della sfida era stata avanzata richiesta agli organi competenti per la presenza delle forze dell'ordine".

"Una volta accaduto l'episodio di violenza, la Virtus Olympia SB ha immediatamente soccorso il giovane arbitro effettuando le chiamate ad ambulanza e Carabinieri", conclude il post con cui la società ha condannato "fermamente quanto accaduto" e ha rivolto "i migliori auguri di rapida guarigione all'arbitro di Ciampino". Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.