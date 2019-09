Roma, arrestata nomade che addestrava minori al borseggio

A scuola di borseggio. Succede a Roma, una delle città più toccate dal fenomeno. È qui che sciami di ladruncoli si muovono negli spazi affollati, spesso camuffati da turisti, riuscendo a mettere a segno colpi degni di Houdini. Non a caso in gergo si chiamano "furti con destrezza".

Un business che è appannaggio delle famigerate baby-gang di nomadi. Bande di minori che per ragioni anagrafiche non rischiano guai con la giustizia. Ragazzini educati a pane e raggiro sin dalla prima infanzia. Testimone di questo è stato un vicebrigadiere della stazione dei carabinieri di San Giovanni. Come racconta Il Messaggero, infatti, il sottufficiale dell'Arma ha sorpreso una bosniaca di 54 anni intenta ad addestrare una minore al borseggio. I fatti risalgono a ieri pomeriggio e si sono svolti in largo Magnagrecia.

Mentre passava di lì, il carabiniere ha riconosciuto la bosniaca. La donna era una "vecchia conoscenza" del militare e aveva alle spalle più di un precedente penale. Insospettito si è quindi messo ad osservarne le mosse, rendendosi conto di quello che stava accadendo. La nomade era in compagna di una bambina di 10 anni e le stava mostrando come fare a derubare una turista. A fare le spese della "dimostrazione pratica" una filippina di 78 anni, alla quale la donna ha sfilato il portafoglio dalle tasche.

A quel punto, il vicebrigadiere è intervenuto bloccando entrambe e allertando una pattuglia di colleghi di San Giovanni. Nel corso della perquisizione, il maltolto è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. La bosniaca è stata trattenuta in caserma in attesa di essere processata per direttissima con l'accusa di furto aggravato. La piccola "apprendista", invece, è stata affidata ad una casa famiglia.