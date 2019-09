Roma, autisti Atac indifesi: domani scatta lo sciopero

Le continue aggressioni ai danni degli autisti dell'Atac hanno provocato l'ira generale. Dopo l'annuncio dell'organizzazione autonoma da parte dei conducenti, ora scatta anche lo sciopero: nella giornata di domani, giovedì 26 settembre, vi saranno due ore di astensione dal lavoro (dalle 10:00 alle 12:00). In piazza scenderanno anche i sindacati: si chiederanno urgenti misure di sicurezza per tutelare l'incolumità per gli autisti.

"Escalation di violenza"

Il Gruppo Pd Roma in una nota ha voluto sottolineare il clima " esasperato e troppo su di giri " presente nella Capitale; l'augurio è che " l'Atac provveda in tempi brevi a realizzare i necessari sistemi di sicurezza all'interno delle vetture, nella speranza che il Campidoglio vigili sull'operato dell'azienda di trasporti, a garanzia della città e di tutti i lavoratori ". Il tutto poiché risulta essere sempre più a rischio " la sicurezza di uscire a lavorare e poi tornare a casa incolumi ".

I sindacalisti denunciano ciò che si ritiene essere " una vera e propria escalation di violenza ", promettendo di mettere in campo tutte le azioni " affinché si adottino immediatamente misure di deterrenza degli episodi che continuano a verificarsi ". Le possibilità sono molteplici: " Dalla dotazione di cabine blindate su tutti i bus, all'adozione di sistemi avanzati di monitoraggio della sicurezza dei lavoratori, quali l'utilizzo di telecamere e nuovi dispositivi tecnologici ".

