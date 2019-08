Roma, blitz nei supermercati di Ciampino: 150 kg di pesce sequestrato

La Guardia Costiera di Roma Fiumicino insieme alla Poliza Locale di Ciampino hanno effettuato un maxi blitz all'interno di tre supermercati di Ciampino riscontrando gravi irregolarità che hanno portato al sequestro di 150 kg di prodotti ittici. I prodotti sequestrati dovranno essere distrutti vista la scarsa attenzione nella conservazione degli stessi e dunque l'impossibilità ad assegnarli ad associazioni o enti di beneficienza e assistenza.

I prodotti erano essenzialmente prodotti surgelati, soltanto in un caso è stata riscontrata una gravissima irregolarità nel banco del pesce fresco. Infatti, alcuni anelli di calamari erano venduti come prodotto fresco mentre in realtà erano stati decongelati. Il sequestro è stato messo in atto grazie alle ricostruzioni che i marinai della Guardia Costiera hanno effettuato sui prodotti ittici presenti all'interno dei supermercati leggendo le varie bolle di consegna. Alcuni prodotti erano infatti sfasati e poco chiari, come si evince dal Roma Today. Una delle difficoltà maggiori è stata proprio riuscire a ricostruire il percorso che ogni pescato aveva seguito, essendo questi prodotti confezionati in "pacchi famiglia" con tutto misto. Successivamente sono stati effettuati controlli sugli allergeni e sulle informazioni che lo stesso venditore era in grado di dare al cliente. Sullo specifico, viste le gravi carenze, nelle prossime settimane partirà una vera e propria campagna volta a pubblicizzare e ad informare per quanto riguarda gli attuali obblighi normativi.