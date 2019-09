Roma, blocco della metropolitana B nel weekend

Linea della metropolitana B chiusa sabato 21 e domenica 22 settembre. Sarà difficile viaggiare a Roma questo fine settimana. In particolare sabato e domenica nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Il servizio sarà sostituito da bus navette di superficie. La stessa chiusura del tratto verrà osservata per altri quattro fine settimana: 28-29 settembre e 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre. Cinque weekend durante i quali saranno in corso i lavori per la realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C nel nodo Colosseo-Fori Imperiali, indispensabili per portare a compimento la tratta T3 della metro, i tre chilometri e mezzo che correranno sotterranei per congiungere i Fori Imperiali a San Giovanni passando per la stazione di Amba Aradam/Ipponio.

Ma i disagi non si riscontrano solo il sabato e la domenica. Tutti i giorni cambia l’orario sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina. L’ultima corsa parte alle 21, ora in cui lasceranno i capolinea gli ultimi treni nella tratta Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. A partire dalla stessa ora sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata Mb. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare.

Il servizio sostitutivo dei bus segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. Gli autobus, quindi, sono in strada dalle 21 alle 23.30. Il venerdì e il sabato dalle 21 e fino all’1.30 di notte. Nei cinque fine settimana (21-22 e 28-29 settembre e poi 5-6, 12-13 e 26-27 ottobre) i bus sostituiranno, come detto, i treni sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina per l’intera giornata. La navetta Mb sarà attiva al sabato dalle 5.30 e sino all’1.30 di notte e alla domenica dalle 5.30 alle 23.30.