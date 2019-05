Roma, bus Atac tenta di investire un pedone a Corviale

Ancora scene di ordinaria follia nelle strade della Capitale. Protagonista, stavolta l’autista di un bus Atac della linea 786 che ha tentato di investire un pedone nei dintorni di via Poggio Verde, in zona Corviale, per spingerlo a liberare la carreggiata.

Il video choc è stato diffuso sul profilo Facebook dell’ex autista e sindacalista dell’azienda, Micaela Quintavalle. Le immagini mostrano un uomo che cammina al centro della carreggiata, probabilmente dopo aver avuto un diverbio con il conducente del bus, e la vettura che prende progressivamente velocità fino a travolgere il pedone che cercava di riprendere la scena con il cellulare.

L’Atac ha diffuso subito una nota sulla vicenda in cui comunica di aver “immediatamente avviato gli accertamenti” e promette di “sospendere cautelativamente l'autista responsabile, una volta individuato”. L'azienda ha fatto sapere di valutare anche l’eventualità di denunciare il dipendente. Il filmato, fanno sapere inoltre da Atac, è stato segnalato “alle autorità competenti”.

Le riprese sono diventate subito virali sul web scatenando una rissa virtuale tra i colleghi dell'autista e i cittadini indignati per il suo operato. Per questo il video è stato rimosso dalla pagina Facebook della ex sindacalista.