Roma, cane in bilico sulla ringhiera precipita giù: i passanti lo salvano con una coperta

Ad accorgersi di lui sono stati i passanti, che l'hanno visto letteralmente appeso, in bilico sulla ringhiera di un balcone. Così, in molti, vedendolo così in difficoltà e sofferente si sono attivati immediatamente per salvargli la vita. È accaduto in queste ore a Roma, in via del Pellegrino, proprio dietro Campo de' Fiori, nel cuore del centro storico, dove un cane, di razza pastore tedesco, è stato salvato grazie alla prontezza e all'intervento di alcune persone, che proprio sotto la finestra hanno tenuto tesa una coperta che ha salvato la vita all'animale domestico.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, L'animale, infatti, stava giocando sulla terrazza dell'abitazione dei suoi proprietari. Grazie alla presenza di un vaso di fiori, si è arrampicato sulla balaustra ma improvvisamente, il vaso ha ceduto e il cane è rimasto in bilico sulla ringhiera. Spaventatissimo e incapace di compiere anche il minimo movimento per tornare indietro. A quel punto, sono state decine le persone che si sono spese per salvare la vita dell'animale domestico. Così è stata recuperata una coperta, in attesa che il pastore tedesco riuscisse a liberarsi e a lasciarsi andare di sotto. Il cane, che si lamentava per i dolori e la paura, è riuscito a liberarsi e a precipitare giù, dove ad accoglierlo c'erano i soccorritori, che gli hanno salvato la vita.

Il cane si sarebbe ferito lievemente e poco dopo, il padrone, che si era assentato per poco e lo aveva lasciato a casa solo, ha abbracciato l'animale e ha ringraziato tutte le persone che hanno aiutato il suo animale.