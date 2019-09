Roma, due mendicanti (che si fingono gobbe) si prendono a bastonate

Botte da orbi tra due mendicanti nel centro di Roma. Il litigio tra le due donne, che si fingevano gobbe, ha lasciato basiti ed esterrefatti passanti e turisti.

La lite, a colpi di bastone, è scoppiata all'improvviso, nello stesso istante in cui al loro fianco si era fermata una signora. Dal nulla, iniziano a discutere animatamente, poi una di loro alza il bastone e lo usa contro l'altra. Quindi, il tutto degenera: le due si accapigliano, i bastoni volano (per terra), così come volano gli insulti, in lingua straniera.

I motivi della scaramuccia sono ignoti ma molto probabilmente lo scontro è scaturito da una questione sul posto da occupare per chiedere l'elemosina ai turisti nei pressi di Piazza San Pietro.