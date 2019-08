Roma, giallo sulla morte di un ragazzo di 29 anni

È stato trovato questa mattina in una pozza di sangue nel cortile di casa sua a Roma un ragazzo di 29 anni precipitato dal terrazzo di casa sua nel quartiere Infernetto. Il corpo è stato ritrovato all'interno dell'abitazione dove il giovane era cresciuto insieme alla madre e al fratello, in via Nogareto 36. Questa mattina i vicini di casa lo hanno visto a terra e hanno immediatamente avvertito i poliziotti, sul posto gli agenti del commissariato Lido che sono sopraggiunti insieme alla polizia scientifica e al magistrato a cui è stato assegnato il caso. I poliziotti stanno ascoltando in queste ore amici e conoscenze per capire se ci possa essere una spiegazione, se il ragazzo abbia compiuto l'insano gesto di sua spontanea volontà o se sia stato spinto da qualcuno. Quando sono arrivati gli agenti hanno notato un suo amico che si apprestava a rientrare in casa, sarà interrogato per capire la sua posizione. Nel frattempo non si esclude alcuna pista, si legge sull'agenzia Adnkronos.