Roma, giovani turiste molestate in un locale del centro

Torneranno in Olanda con una brutta storia da raccontare due giovani turiste di 17 e 18 anni. Si trovavano allo Yellow Bar di via Palestro, a due passi dalla stazione Termini. Uno di quei locali frequentati soprattutto dagli stranieri in vacanza nella Capitale, dove si beve e si balla fino al mattino.

Attorno alle 2.30 della notte scorsa, le due ragazzine sono state notate ed avvicinate da un connazionale di 28 anni. Ordinaria amministrazione per chi frequenta i locali notturni, luoghi di incontro e socializzazione. Eppure, questa volta, qualcosa è andato storto. Le due hanno provato a dissuadere in tutti i modi il connazionale che, affatto scoraggiato, ha continuato a cercare di attirare la loro attenzione. La situazione è precipitata quando il tentativo di approccio è degenerato in persecuzione e gli apprezzamenti in molestie verbali.

La scena, come racconta Il Messaggero, è stata notata da un altro avventore dello Yellow, un giovane canadese, che è intervenuto per cercare di aiutare le due ragazzine. Anche stavolta, però, il tentativo di disinnescare il molestatore non ha portato all’effetto desiderato. Anzi, ne è nata una rissa. Solo l’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma, allertati dalle due malcapitate, è stato risolutivo. Ed è valso all’olandese una denuncia per molestie e disturbo delle persone.