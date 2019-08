Roma, minaccia la ex moglie con una finta pistola

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con una pistola la ex moglie. L’arma si è poi rivelata come la copia di una pistola vera. È successo a Roma in via Giovanni Battista Gisleni. Sembra che la coppia si fosse già separata, anche se i due convivevano ancora nella stessa abitazione. L’ultimo litigio tra i due, l’ennesimo, è stato quello che ha portato all’arresto del marito.

L’uomo ha minacciato la ex consorte con una pistola e quest’ultima, atterrita, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sono subito intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Bravetta. L’uomo si trovava ancora nella casa all’arrivo dei militari. Cercando di evitare di essere identificato, ha opposto resistenza. È stato però immobilizzato dai carabinieri.

Sono seguite una perquisizione personale e una domiciliare a carico dell’uomo. A seguito di queste perquisizioni i militari hanno trovato una perfetta replica di una pistola Beretta 92 sb alla quale era stato asportato il tappo rosso. La stessa che l’uomo aveva utilizzato poco prima per minacciare la ex moglie. Inoltre, sono state rinvenute delle munizioni a salve.

L’ex marito violento è stato tradotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.