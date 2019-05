Roma, scontro tra tre auto: muore una 68enne, ferite sei persone

Fatale scontro tra tre macchine avvenuto in via Ardeatina, tra Roma e Pomezia, precisamente all'altezza del chilometro 22,500. L'impatto si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, verso le ore 18.00: ad essere interessati al sinistro mortale sono state una Ford Fiesta, una Mercedes classe B e una Toyota Auris. Proprio la conducente di quest'ultima vettura ha perso la vita: la 68enne era rimasta intrappolata tra le lamiere, ma tutti gli interventi di salvataggio non sono bastati per salvarla. Le ferite riportate si sono rivelate piuttosto gravi, e poco dopo non si è potuto far altro che constatare il decesso.

L'incidente

Un ragazzo di 30 anni, che era alla guida della Ford Focus, è stato trasportato d'urgenza in ospedale mediante un'eliambulanza: ora riverserebbe in gravi condizioni. Le condizioni della conducente della Mercedes e dei quattro minorenni (di età compresa tra i 12 e i 17 anni) a bordo, sono state valutate accuratamente dal personale del 118. Sono stati trasportati tutti in codice giallo: quattro presso il Nuovo Ospedale dei Castelli; uno al San Camillo.

Sul posto si sono prontamente recati gli agenti del Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze. La viabilità della strada è stata interrotta al fine di consentire i rilievi del caso. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto.