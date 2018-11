Roma, stranieri molestano la barista e aggrediscono il padre

"Fammi il caffè, non ho i soldi per pagare e poi facciamo altro" . Si sono presentati così due stranieri, due ucraini di 24 e 27 anni, alla ragazza che serviva al bancone di un in un bar di via di Torrevecchia, nel quartiere di Primavalle, a Roma nord.

La barista, spaventata, si è subito rifugiata in una sala e ha cercato aiuto telefonando al padre, titolare del locale ma, come racconta il Messaggero, uno dei due ucraini l'ha raggiunta e ha tentato di violentarla sessualmente. La donna è stata messa contro un tavolo e, mentre l'altro ucraino la teneva ferma, il primo la palpeggiava ovunque: seno, gambe e glutei. Nel giro di pochi istanti è arrivato il padre della barista che, dopo essersi avvicinato ai due stranieri e aver provato a calmare la situazione, ha intimato loro di andarsene dal locale. Gli ucraini, invece, hanno lasciato perdere la ragazza e si sono avventati contro suo padre prendendolo a pugni e gettandolo per terra. Solo dopo l'intervento della polizia di Stato, gli aggressori sono stati bloccati, arrestati e portati negli uffici del commissariato Primavalle con l'accusa di tentata rapina e violenza sessuale in concorso.