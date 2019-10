Roma, volo di 10 metri con lo scooter: donna in gravi condizioni

Una dinamica assurda che sarebbe potuta risultare fatale per una donna a Roma, dove verso le ore 17.30 del pomeriggio ha perso il controllo del suo scooter Kymco finendo all'interno di una griglia d'areazione del parcheggio sotterraneo situato proprio nel centro di piazza Santiago del Cile. La 37enne è stata protagonista di un volo davvero terribile: 10 metri terminati sopra un'aiuola. L'allarme è stato subito diramato.

Sul posto sono prontamente arrivati i primi soccorritori, raggiunti poi da un'ambulanza che ha provveduto a trasportarla in codice rosso al policlinico Umberto I: è risultata comunque cosciente. Fondamentale è stato anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma - giunti con una autoscala - e del Nucleo Saf: i pomperi hanno recuperato la donna e il veicolo.

"Non è un pericolo di vita"

Alla polizia locale del Gruppo Parioli è stato conferito il compito di ricostruire l'intera vicenda: bisognerà far luce soprattutto su come sia stato possibile precipitare in quel modo. Gli accertamenti sul luogo del sinistro sono stati coordinati da Donatella Scafati, dirigente del Gruppo. Intanto sono stati svolti i rilievi del caso: al momento non risultano coinvolti altri veicoli. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico: stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?