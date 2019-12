Sparatoria a Tor Bella Monaca. Nigeriano ferito alla gamba da tre uomini dell'est Europa

Attimi di forte tensione ieri sera a Tor Bella Monaca nella periferia est della Capitale, dove un nigeriano di 32 anni è stato ferito con due colpi di pistola durante una sparatoria. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato al nosocomio di Tor Vergata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dovrà subire un’operazione alla gamba.

Come riporta Roma Today, il brutto episodio è successo intorno alle 20 in via Acquaroni. Secondo alcune testimonianze, il trentaduenne avrebbe avuto un litigio con uomo proveniente dall’est Europa. In poco tempo, però, la discussione si è trasformata in una rissa e nel frattempo sono arrivati altri due uomini, forse anche loro dell’est Europa. Come detto ne è nato un tafferuglio e poi uno dei tre ha tirato fuori una pistola, colpendo il nigeriano due volte alla gamba sinistra.

I tre sono quindi fuggiti a bordo di un’automobile di colore blu, lasciando il giovane in un lago di sangue. Allertati i soccorsi, sono arrivati sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato Casilino. I sanitari hanno trasportato d’urgenza il nigeriano all’ospedale di Tor Vergata. Il ragazzo ha subìto la frattura del femore e della tibia sinistra e dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. È ancora sotto osservazione ma, come già detto, non sarebbe in pericolo di vita.

Il nigeriano è stato identificato. Si tratta di un cittadino pluripregiudicato con precedenti in materia di sostanze stupefacenti ed è irregolare sul territorio italiano. Gli inquirenti hanno trovato un borsello di sua proprietà che conteneva circa 7 mila euro in contanti, proprio vicino a dove il giovane è stato ferito. Al momento sembra che il nigeriano non voglia collaborare con gli agenti, i quali stanno indagando sul caso. Gli inquirenti non possono escludere nessuna ipotesi e si stanno concentrando in particolare nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quartiere di Tor Bella Monaca non è nuovo a questi episodi. Lo scorso 23 ottobre i Carabinieri di Roma hanno portato a termine un vasto blitz antidroga. L'operazione ha portato all'arresto di 16 persone, le quali farebbero parte di un sodalizio criminale specializzato nel traffico di cocaina e nella detenzione illegale di armi da sparo clandestine. Tre settimane fa, invece, i Carabinieri hanno arrestato un pusher romano di 25 anni che si è scagliato contro le forze dell'ordine, colpendo al volo uno degli agenti. Il giovane è stato bloccato e all'interno delle sue tasche sono spuntate 13 palline di cocaina e 110 euro, ritenuti proventi illeciti.