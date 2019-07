Strane punture di insetti sul litorale romano: ecco svelato il mistero

Finalmente svelato il mistero dietro le strane punture di insetto sulle spiagge del litorale romano. Infatti, da Civitavecchia a Fregene erano comparsi insoliti bubboni sulla pelle dei bagnanti, dai più grandi fino ai più piccoli. Ecco, è tutta colpa di una zanzara facente parte della famiglia di quelle tigri: per l'esattezza, il suo nome è ditteri culicidae.

A risolvere il pruriginoso caso ci ha pensato l'Istituto zooprofilattico sperimentale locale, in seguito al sopralluogo condotto nelle zone interessate dal fenomeno su richiesta delle Asl di Viterbo e di Roma 4. Un fenomeno che, come scrive Il Messaggero, si è diffuso a macchia d'olio da Orbetello fino a Maccarese, passando per Pescia Romana, Marina Velka, Sabbie Nere, Cerenova e Marina di San Nicola. Insomma una sorta di epidemia della quale non si capiva proprio l'origine.

Per quelle punture e quei bubboni, diversi bambini sono stati portati dai propri genitori in ospedale, al pronto soccorso, con gli arti pieni zeppi di fastidiose punzecchiature.

Ora, per precauzione, l'Istituto zooprofilattico effettuerà una nuova ispezione con esperti dell'Istituto superiore di sanità per individuare e intervenire su eventuali insediamenti larvali. Il caso, comunque, è stato risolto, ma il consiglio dato ai bagnanti è quello di coprirsi per bene una volta tramontato il sole.