"T’abbacchi a Natale?": la campagna pubblicitaria che fa discutere il web

Lo slogan è: “T’abbacchi a Natale? Taglie forti, prezzi slim” accanto all’immagine di una donna extra large vestita di rosa con orecchie da coniglietta. La campagna pubblicitaria è stata lanciata da uno storico negozio di abbigliamento per taglie forti della Capitale, sia sui social sia con centinaia di affissioni sparse per tutta Roma.

L’intento dei promotori è stato quello di proporre una figura di donna diversa dagli stereotipi imposti dal comune senso estetico. Anche il termine “abbacchiarsi” non è stato messo a caso perché indica sia l’intristirsi sia il prendere qualche chilo di troppo proprio durante le festività natalizie. E questa immagine di donna ha scatenato reazioni contrastanti sul web e sui social. Francesca ha detto che la pubblicità è “ ironica ma non in modo negativo ”. Maria Rita è sulla stessa linea d’onda e ha sottolineato che l’immagine è " veramente molto simpatica e originale! Finalmente una donna prosperosa con un bel body che mette in mostra le sue grazie ”. Norena non è d’accordo perché “ questa donna non è prosperosa, è triste. È paragonata a un abbacchio, è vestita in modo umiliante. È bullizzata ”. Anche Nunzia non ha gradito questa figura e ha evidenziato che la campagna pubblicitaria offende le proprie clienti. Francesco ha provato a stemperare gli animi affermando che “ al di là dell’essere magri o grassi, che non fa alcuna differenza, bisognerebbe accendere il cervello ”. E a tal proposito ha chiesto in modo ironico alle signore se davvero il negozio intendesse offendere i suoi clienti con questa immagine.

Gli ideatori hanno spiegato l’obiettivo dell’iniziativa. Alexander Santini, creativo di Icon Marketing, l’agenzia che ha realizzato la campagna, era consapevole che la loro idea avrebbe potuto creare delle discussioni. “ Se si osserva la foto della campagna con più attenzione - ha spiegato Santini - ci si accorge che la donna ritratta, vestita da coniglietta, è confidente con se stessa, è a proprio agio e ha un appeal che, pur non rientrando nei canoni tradizionali, non è per questo meno bello o meno solare ”. Santini ha aggiunto che su questa immagine bisognerebbe riderci sopra perché tutti noi prenderemo qualche chilo in più durante le feste natalizie.