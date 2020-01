Tragedia sulla metro B, morta una donna alla stazione Colosseo

Ennesima tragedia lungo la metropolitana romana. Si è accasciata nella stazione Colosseo ed è morta. Dramma nella metro B di Roma dove, intorno alle 12:20 circa dell’11 gennaio, una donna italiana di 60 anni è deceduta sotto gli occhi dei presenti. Sul posto, allertati da chi ha assisto alla scena, sono giunti i medici del 118 che hanno provato di rianimare la donna ma i tentativi sono stati vani. Probabilmente si è trattato di un malore.

Sul luogo del drammatico incidente anche gli agenti della polizia di Stato che hanno fatto evacuare la stazione Colosseo con l’aiuto di militari dell’Esercito e del personale Atac. Lo scalo è stato così chiuso temporaneamente al pubblico in attesa del nulla osta del magistrato di turno con i treni che passano senza fermarsi.

Solo poche ore fa un altro fatto di cronaca. Questa volta lungo i binari della Roma-Viterbo alle porte della capitale. Un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita inghiottito da un treno che viaggiava per raggiungere la capitale. Un giovane italiano è morto investito da un treno della linea FL3. È accaduto intorno alle 7:30 di venerdì 10 gennaio nel tratto tra Bracciano e Oriolo Romano, poco prima della stazione. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Anche in questo caso la tratta è stata temporaneamente interrotta per ordine dell’autorità giudiziaria tra Capranica e Bracciano. Disagi tra i passeggeri, per lo più pendolari che si recavano al lavoro, i quali sono stati costretti a lasciare le stazioni. Il ragazzo è stato investito da un intercity regionale. I treni verso Roma-Ostiense hanno registrato ritardi fino a 50 minuti. Trenitalia ha predisposto il servizio autobus sostitutivo tra Capranica e Bracciano per cercare di limitare i danni per le persone che devono raggiungere Roma. In molti si sono diretti verso la vicina stazione di Cesano, dove il servizio è attivo.

L’interruzione tra Capranica e Bracciano è stata predisposta dall’autorità giudiziaria per permettere ai soccorsi, vigili del fuoco e polizia, di mettere in sicurezza la zona ed effettuare i rilievi del caso. Sul posto, per i rilievi scientifici, la polizia e il medico legale. Saranno le indagini a stabilire la dinamica dell’incidente, per ora ancora tutto da chiarire e verificare, anche se chi era presente sul posto parla di un gesto volontario.

Appena è stato dato l’allarme i soccorsi sono giunti sul posto per tentare di salvare il ragazzo. Sfortunatamente per il giovane investito non c’era purtroppo più nulla da fare, è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto con il treno e la gravità delle ferite riportate. Al vaglio i racconti del macchinista del convoglio e di chi ha assistito alla scena.