Treni, fermata coppia di ladri rom: colpivano da Roma fino a Genova

È finita in manette la coppia rom che partiva dal campo rom di Castel Romano e prendeva i treni diretti da Roma verso Genova in modo da poter depredare gli ignari viaggiatori

In realtà le custodie cautelari emesse da Genova e Roma sarebbero quattro, poiché sono 4 le persone finite in manette ma sembrerebbe che alla testa delle scorribande sui treni diretti da Roma verso la Liguria ci fossero marito e moglie. L'indagine era partita nell'ambito del tentativo della Polfer di reprimere borseggi e atti predatori a bordo dei treni. La collaborazione tra la Polfer ligure e quella laziale ha consentito al pubblico ministero Cristina Camaiori di concludere le proprie indagini e di arrestare i quattro nomadi.

Le indagini si sono avvalse anche di immagini di videosorveglianza e registrazioni ambientali, proprio per poter incastrare i quattro che solevano partire da Roma e depredare i passeggeri degli intercity diretti verso il capoluogo ligure di Genova. La banda, a quanto si apprende da Roma Today, sarebbe composta da tre donne e un uomo. L'uomo è legato sentimentalmente ad una delle tre. Infatti, due donne sono state acciuffate a Genova mentre la coppia sarebbe stata tratta in arresto all'interno delle baraccopoli di Castel Romano dopo l'emissione della custodia cautelare in carcere.