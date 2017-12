Un romantico chalet a San Martino in Badia

Stefano Depoli

Un tempo ci abitava il mugnaio di Longiarù, mornà in ladino. Oggi è uno chalet che al calore del passato unisce confort e charme. Chalet Mornà propone appartamenti in legno antico e pietra con due nuovissime suite di 80 e 90 mq, un lounge-bar, prime colazioni ricche e genuine, una cantina per degustazioni e una piccola area spa con sauna. Si trova a soli 6 km dal comprensorio di Plan de Corones e a 17 da quello dell'Alta Badia, raggiungibili con ski bus gratuito. E per chi lo desidera: passeggiate con le ciaspole e tour di sci alpinismo. Da 70 euro a persona con prima colazione. Info: www.chaletmorna.it.