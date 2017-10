SaloneSatellite, assegnati a Mosca gli Award ai giovani designer

Il Salone del Mobile ha portato a Mosca collezioni di arredamento, interior design e complementi che sono stati al centro dell’ultima edizione edizione milanese in Fiera Milano, ma assieme al meglio della nostra produzione, ha messo al centro la creatività e la capacità di progetto dei giovani designer emergenti nell’edizione russa del SaloneSatellite nominando i vincitori dell’edizione numero 13 del SaloneSatellite WorldWide Moscow Award che saranno ospitati al prossimo SaloneSatellite in concomitanza del Salone del Mobile.Milano dal 17 al 22 aprile 2018.

ECCO I VINCITORI

1° premio

ALEXANDRA FEDOTOVA, Russia

MOON. Arredobagno confortevole e funzionale, facilmente utilizzabile da persone di altezza ed età differenti.

2° premio

VALERIA SERGIENKO, Russia

PERCEPTION. Pelle, carta, plastica, polistirolo e vetro sono stati riciclati e trasformati nella materia prima utilizzata per creare queste tazze. L’obiettivo del progetto è connettere sempre più le persone all’ambiente naturale ed eliminare l’impatto negativo della produzione grazie a un design attento e sostenibile.

3° premio

NIKOLAY GRYAZNEV, Russia

MAGNETIC STORM. Processo produttivo per elementi di design contraddistinti da una vernice in poliestere dalla texture unica e innovativa, caratterizzata da una finitura a polimeri altamente resistente alle abrasioni e con caratteristiche meccaniche e fisiche simili a quelle della pietra.

Menzione speciale

EKATERINA KHOMYUK, Russia

SVETOCH. E’ un originale orologio luminoso a parate. L’ora è indicata da fasci di luce che trapelano dai numeri cavi dell’elemento centrale. Può diventare una lampada da notte per bambini se si sostituiscono i numeri con le sagome di animali.