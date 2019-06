Lo studio: "Mangiare più di un uovo al giorno può provocare infarto o ictus"

Spesso visto come cibo salutare e apparantemente non nocivo, l'uovo potrebbe rappresentare la principale causa di infarti o ictus. A rivelarlo - come scrive ilMessaggero - è uno studio durato per ben 31 anni che ha esaminato 30.000 adulti americani: gli esiti dicono che si è registrato un rischio maggiore di malattie cardiovascolari del 17% per coloro che hanno consumato 1,5 uova extra grandi al giorno.

L'allarme

Sulla vicenda è intervenuta Katherine Tucker, professoressa dell'Università del Massachusetts Lowell: " Anche per le persone in diete sane, l'effetto dannoso di un maggior apporto di uova e colesterolo è stato costante ". Infatti ha tenuto a precisare che il consiglio è quello di " evitare di mangiare omelette di tre uova ogni giorno ", ma va comunque chiarito che le uova contengono sostanze nutritive benefiche. " La nutrizione è tutta una questione di moderazione ed equilibrio, questo è uno studio forte perché la modellizzazione si adatta a fattori quali la qualità della dieta ", ha concluso Tucker.

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, un uovo di grandi dimensioni contiene circa 200 milligrammi di colesterolo, all'incirca la stessa quantità di una bistecca da 226 grammi. Consumare più di 300 milligrammi di colesterolo al giorno è associato a un rischio maggiore del 17% di malattie cardiovascolari e un 18% in più di rischio di morte.