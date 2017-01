Arriva dagli Usa il superbatterio che ​resiste a 26 antibiotici

L'allarme è partito dagli Stati Uniti. Un superbatterio ha causato la morte di una anziana signora del Nevada. Si tratta di un'infezione capace di resistere a ben ventisei diversi tipi di antibiotico. Ora il timore è che l'infezione possa propagarsi.

Come riferito in questi giorni dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, la paziente settantenne è morta a Reno lo scorso settembre. Si è trattato di un choc settico. "La donna, che aveva a lungo soggiornato in India - spiegano i medici - era stata ricoverata lo scorso 18 agosto per problemi respiratori legati a una infezione da Klebsiella pneumoniae" . Si tratta di un batterio molto raro in grado di resistere a quasi tutti gli antibiotici che si trovano sul mercato. "Generlamente - spiegano ancora i medici - la Klebsiella pneumoniae si diffonde in ambiente ospedaliero dove i batteri cattivi si 'selezionano' più facilmente sia per la 'concentrazione' degli agenti patogeni sia perché i microbi si devono attrezzare a resistere alle cure più aggressive" . La paziente era stata ricoverata più volte in un ospedale in India dove si era rotta una gamba. È in questo contesto che, secondo i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, la 70enne si sarebbe infettata.

Ad allarmate le autorità americane non è il caso in sé, ma il fatto che nel 2016 si era registrata un'altra infezione dello stesso tipo, sempre negli Stati Uniti. Anche in quel caso a essere colpita era stata una donna, un po' più giovane (49 anni), che era riuscita a sopravvivere perché gli antibiotici usati erano riusciti ad abbattere il superbatterio della Klebsiella pneumoniae che ha un tasso di mortalità di circa il 50%.